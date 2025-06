Orbán: Víkendový pochod Pride v Budapešti bol hanbou

Budapešť 30. júna (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v pondelok označil víkendový pochod Pride v Budapešti za „hanbu“. Na zhromaždení členov LGBTI+ komunity sa v sobotu zúčastnilo asi 200.000 ľudí napriek tomu, že ho úrady zakázali. TASR o tom informuje podľa agentúr Reuters a AFP.



„Patrím k tým, ktorí nepovažujú to, čo sa stalo, za zdroj hrdosti. Podľa mňa to bola hanba,“ vyhlásil Orbán vo vopred zverejnenej časti televízneho rozhovoru, ktorý odvysielajú v pondelok večer.



Podľa agentúry Reuters sobotňajší pochod v Budapešti prerástol do jedného z najväčších prejavov odporu voči Orbánovej vláde za posledné roky. Zúčastnilo sa na ňom približne 200.000 ľudí, ktorí sa vzopreli policajnému zákazu i hrozbe pokút.



Podujatie organizovalo priamo mesto Budapešť pod vedením opozičného primátora Gergelya Karácsonya, ktorého Orbánova vláda už roky obviňuje, že je „bábkou Bruselu“. Orbán svojim priaznivcom taktiež povedal, že udalosti na sprievode Pride považuje za „odpudivé a hanebné“.



Maďarský parlament 18. marca schválil novelu zákona o zhromažďovaní, v zmysle ktorej sú zakázané zhromaždenia propagujúce homosexualitu. O mesiac neskôr prijal aj ústavnú zmenu na posilnenie právnych základov zákazu. Orbán v piatok povedal, že hoci polícia 30. ročník pochodu Pride nerozpustí, tí, ktorí sa na ňom zúčastnia, by si mali byť vedomí „právnych dôsledkov“. Budapest Pride sa v maďarskom hlavnom meste koná už 30 rokov.