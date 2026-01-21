< sekcia Zahraničie
Orbán: Vláda domácnostiam uhradí náklady nadmernej spotreby energií
Vyplýva to z mimoriadneho oznámenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána zverejneného v stredu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Autor TASR
Budapešť 21. januára (TASR) - Maďarská vláda uhradí náklady za nadmernú spotrebu energií, ktoré rodiny v extrémne chladnom januári vynaložili na vykurovanie. Vyplýva to z mimoriadneho oznámenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána zverejneného v stredu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán vo videu po rokovaní vlády podotkol, že extrémne januárové počasie postavilo Maďarsko pred vážnu skúšku.
„Úspešne sme zvládli minulý týždeň snehovú skúšku, poskytli sme núdznym drevo na kúrenie a zabezpečili sme teplé miesta pre bezdomovcov. Tieto opatrenia budú k dispozícii aj v nasledujúcich týždňoch. Mrazivé počasie však prinieslo aj vysoké účty za kúrenie a predstavuje veľkú záťaž pre rodiny, všetci čelia neočakávaným a značným dodatočným výdavkom,“ dodal premiér, podľa ktorého sa preto kabinet rozhodol pomôcť rodinám.
„Znamená to, že vláda uhradí rodinám náklady na akúkoľvek nadmernú spotrebu energií na vykurovanie v januári,“ spresnil premiér.
Podľa servera nepszava.hu podrobnosti opatrenia budú zverejnené zrejme na štvrtkovej tlačovej konferencii šéfa úradu vlády.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
