Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Zahraničie

Orbán: Vláda domácnostiam uhradí náklady nadmernej spotreby energií

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR - Martin Baumann

Vyplýva to z mimoriadneho oznámenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána zverejneného v stredu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Autor TASR
Budapešť 21. januára (TASR) - Maďarská vláda uhradí náklady za nadmernú spotrebu energií, ktoré rodiny v extrémne chladnom januári vynaložili na vykurovanie. Vyplýva to z mimoriadneho oznámenia predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána zverejneného v stredu na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán vo videu po rokovaní vlády podotkol, že extrémne januárové počasie postavilo Maďarsko pred vážnu skúšku.

Úspešne sme zvládli minulý týždeň snehovú skúšku, poskytli sme núdznym drevo na kúrenie a zabezpečili sme teplé miesta pre bezdomovcov. Tieto opatrenia budú k dispozícii aj v nasledujúcich týždňoch. Mrazivé počasie však prinieslo aj vysoké účty za kúrenie a predstavuje veľkú záťaž pre rodiny, všetci čelia neočakávaným a značným dodatočným výdavkom,“ dodal premiér, podľa ktorého sa preto kabinet rozhodol pomôcť rodinám.

Znamená to, že vláda uhradí rodinám náklady na akúkoľvek nadmernú spotrebu energií na vykurovanie v januári,“ spresnil premiér.

Podľa servera nepszava.hu podrobnosti opatrenia budú zverejnené zrejme na štvrtkovej tlačovej konferencii šéfa úradu vlády.


(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

ZRÁŽKA DVOCH VLAKOV: Hasiči a záchranári absolvovali taktické cvičenie

Viete, koľko pomarančov treba zjesť na odporúčanú dávku vitamínu C?

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

KOMENTÁR J. HRABKA: Hrdzavenie právneho štátu