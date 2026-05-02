Orbán: Vláda neimplementuje rozhodnutie SDEÚ o ochrane detí a rodiny
Európska komisia v decembri 2022 podala na SDEÚ žalobu na Maďarsko s odôvodnením, že zákon o ochrane detí a rodiny porušuje jeho záväzky vyplývajúce z jeho členstva v EÚ.
Autor TASR
Budapešť 2. mája (TASR) - Maďarská vláda neimplementuje rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), podľa ktorého novela zákona o ochrane detí a rodiny, viacerými médiami nazývaná ako „zákon proti LGBTI“, z roku 2021 porušuje pravidlá eurobloku. V liste maďarskému prezidentovi Tamásovi Sulyokovi to napísal odchádzajúci premiér Viktor Orbán, píše TASR podľa správy agentúry MTI.
„Súd jednoznačne prijal politické rozhodnutie, ktoré vyvoláva vážne obavy týkajúce sa práva Európskej únie a ústavného práva,“ napísal Orbán v liste datovanom 30. apríla, ktorý na sociálnej sieti Facebook zverejnil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Orbán doplnil, že rešpektovanie a ochrana maďarskej suverenity a ústavnej identity je povinná pre každého.
Európska komisia v decembri 2022 podala na SDEÚ žalobu na Maďarsko s odôvodnením, že zákon o ochrane detí a rodiny porušuje jeho záväzky vyplývajúce z jeho členstva v EÚ. Súd to potvrdil vo svojom rozhodnutí z 21. apríla 2026.
„Po žalobe pre nesplnenie povinností, ktorú v tejto súvislosti podala Európska komisia, Súdny dvor dospel k záveru, že Maďarsko porušilo právo EÚ na viacerých úrovniach: primárne a sekundárne právo týkajúce sa služieb na vnútornom trhu, Chartu základných práv Európskej únie, článok 2 Zmluvy o EÚ a všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR),“ konštatoval súd.
