Orbán: Vláda v pondelok rozhodne o opatreniach počas Vianoc

Budapešť 3. decembra (TASR) - Maďarská vláda v pondelok (7.12.) rozhodne o tom, aké epidemiologické opatrenia budú nasledovať po tých, ktorých platnosť sa skončí 11. decembra, a teda aj o tom, aké pravidlá budú platiť počas vianočných sviatkov. Oznámil to vo štvrtok na Facebooku premiér Viktor Orbán.



Spresnil, že konzultácie s epidemiológmi sa začali už vo štvrtok a budú pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. "Najneskôr v pondelok ráno na rokovaní operačného štábu sa musíme rozhodnúť o rámcoch Vianoc a Silvestra, akým spôsobom ich budeme môcť osláviť, a či budeme alebo nebudeme môcť byť spolu," dodal Orbán.



Do 11. decembra v súlade s opatreniami vlády v rámci ochrany proti šíreniu nového druhu koronavírusu zavedených 4. a 11. novembra platí zákaz vychádzania v čase od 24.00 h do 05.00 h, ako aj úplný zákaz zhromažďovania. Nariadiť povinnosť nosenia rúšok v exteriéri je v súčasnosti právomocou primátora daného mesta.



Za uplynulých 24 hodín pribudlo v Maďarsku 6635 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo rekordných 182 pacientov. Aktuálne je nakazených 159.487 ľudí.



spravodajca TASR Ladislav Vallach