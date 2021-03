Orbán prijme v Budapešti Salviniho a Morawieckeho

Matteo Salvini, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Poľský premiér Mateusz Morawiecki, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Budapešť 30. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán prijme vo štvrtok v Budapešti predsedu talianskej ultrapravicovej strany Liga Severu Mattea Salviniho a poľského premiéra Mateusza Morawieckeho. Agentúru MTI o tom v utorok informoval hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi.Podľa jeho slov bude témou stretnutia európske politické spojenectvo Ligy Severu, poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a maďarskej vládnej strany Fidesz.Havasi pripomenul, že Orbán začiatkom marca rokoval prostredníctvom videokonferencie so Salvinim - okrem iného hovorili o očkovaní proti novému typu koronavírusu, o oživení ekonomiky po koronavírusovej pandémii, o migrácii, ale aj o politike podpory rodín.Salvini 10. marca avizoval, že Liga Severu chce založiť v Európskom parlamente novú pravicovú frakciu. Povedal, že túto novú alianciu chce založiť spolu s politickými subjektmi z iných členských štátov Európskej únie, napríklad z Maďarska a Poľska.Liga Severu je v súčasnosti členom protieurópsky zameranej frakcie Identita a demokracia (ID), do ktorej patria aj krajne pravicové strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) a francúzske Národné zhromaždenie, vedené Marine Le Penovou. Bývalý taliansky minister vnútra ďalej vylúčil, že by sa Liga Severu pridala k Európskej ľudovej strane (EPP), z ktorej nedávno odišla maďarská vládna strana Fidesz.Fidesz opustil Európsku ľudovú stranu 18. marca. Príčinou boli nové ustanovenia, ktoré umožňujú pozastavenie členstva alebo vylúčenie celých skupín (strán) z radov ľudovcov. Možné vytvorenie novej skupiny v europarlamente avizoval v tom čase aj Orbán.