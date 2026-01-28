< sekcia Zahraničie
Orbán: Vo štvrtok sa začne petícia proti finančnej pomoci EÚ Ukrajine
Nebudeme platiť, odkázal Orbán.
Autor TASR
Budapešť 28. januára (TASR) - Maďarsko vo štvrtok spúšťa národnú petíciu proti financovaniu rusko-ukrajinskej vojny, proti finančnej podpore Ukrajiny z peňazí maďarských daňových poplatníkov a proti rastúcim režijným nákladom maďarských domácností. Na Facebooku to oznámil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Nebudeme platiť“, odkázal Orbán v príspevku, v ktorom na pozadí figuruje vlajka Európskej únie.
Hárky petície posielajú poštou, občania ich môžu vyplniť do 23. marca, píše server magyarnemzet.hu.
Premiér 14. januára vyzval Maďarov, aby spojili svoje sily, odmietli požiadavky bruselských byrokratov a vyslali odkaz, že „nie sú ochotní zaplatiť cenu vojny“. Orbán podotkol, že Ukrajina požaduje od EÚ celkovo 800 miliárd dolárov. Podľa neho chce Brusel túto astronomickú sumu vybrať od členských štátov vrátane Maďarska. „Požiadavky Bruselu treba rázne odmietnuť, pretože by to pre maďarské rodiny znamenalo veľkú záťaž,“ dodal.
Európska komisia 14. januára predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ a eurokomisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu. EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom summite EÚ vyjednali výnimku z istenia tejto pôžičky.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
