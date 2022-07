Orbán vo Viedni: Stáva sa, že formulujem nejednoznačne

Budapešť/Viedeň 28. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán počas oficiálnej návštevy Viedne vo štvrtok poprel, že v Sedmohradsku mal minulý týždeň jeho ostro kritizovaný prejav rasistický obsah. Podľa spravodajského servera Telex.hu premiér povedal, že sa vyjadril nejednoznačne, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Občas sa stáva, že sa vyjadrím nejednoznačne. Ide o civilizačnú pozíciu. Sme hrdí na to, čo Maďarsko dosiahlo v boji proti rasizmu. V tomto prípade nejde o rasizmus, ale o kultúrne rozdiely," vysvetlil maďarský premiér na spoločnej tlačovej konferencii s rakúskym kancelárom Karlom Nehammerom.



Podľa jeho slov je to kultúrna, a nie rasová otázka. "Civilizáciu chcem zachovať takú, akou je teraz. V tom sa líšime od Rakúska. My vždy budeme chrániť svoje hranice," dodal maďarský ministerský predseda.



Orbán sa v sobotňajšom prejave na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad okrem rusko-ukrajinskej vojny dotkol aj otázky miešania rás, ktorá takisto vyvolala negatívne reakcie doma i v zahraničí. "Nie sme (Maďari) zmiešaná rasa a nechceme sa stať miešanou rasou," vyhlásil okrem iného Orbán, varujúc pred miešaním Európanov s Neeurópanmi.











