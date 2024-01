Orbán: Vo vzťahoch Maďarska a Slovenska zostali len pozitívne prvky

Budapešť 19. januára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán je presvedčený, že v maďarsko-slovenských vzťahoch zostali v podstate už len pozitívne prvky. Uviedol to v pravidelnom piatkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió v súvislosti s utorňajšou schôdzkou s predsedom slovenskej vlády Robertom Ficom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán označil stretnutie s Ficom za vynikajúcu udalosť, pričom vyzdvihol skutočnosť, že Fico obsadil post premiéra už štvrtýkrát. "Vždy sa teším, keď sa vráti skúsený bojovník, s ktorým je to jednoduchšie, ako keby sme dostali nového partnera," dodal.



Orbán uviedol, že v maďarsko-slovenských vzťahoch bolo aj obdobie plné sporov, ale tie sa už podľa neho vyriešili. Pripomenul, že bola zriadená pracovná skupina, ktorej úlohou je nájsť spôsoby, ako by sa dal zlepšiť život obyvateľstva žijúceho v prihraničných oblastiach, napríklad výstavbou mostov či zriadením nových kompových spojení.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)