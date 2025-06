Orbán: Vojenský priemysel zhltne veľa peňazí

Budapešť 6. júna (TASR) - Vojenský priemysel pohltí mnoho finančných prostriedkov, preto by bolo vhodné dosiahnuť dohody o kontrole zbrojenia, vyhlásil v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server magyarhirlap.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ak by Ukrajina vstúpila do Európskej únie, stiahla by podľa Orbána peniaze, ktoré teraz dostáva stredná Európa. „Preto si musíme chrániť to, čo máme,“ podčiarkol.



Ako pokračoval, v Bruseli pracuje vyše 30.000 byrokratov, čo je obrovská sila. „Vyvíjajú veľký tlak na členské štáty a tlačia ich k začatiu rokovaní o členstve Ukrajiny v EÚ,“ poznamenal Orbán. Zdôraznil však, že Maďarsko stojí na pevných základoch vďaka stabilnej vláde, ktorá vznikla po voľbách v roku 2022.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)