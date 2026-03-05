< sekcia Zahraničie
Orbán: Vojna na Blízkom východe ovplyvňuje bezpečnosť Maďarska
Orbán naznačil, že v záujme bezpečnosti Maďarska boli posilnené kontroly zahraničnej osobnej dopravy prichádzajúcej do Maďarska.
Autor TASR
Budapešť 5. marca (TASR) - Vojna na Blízkom východe priamo ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu Maďarska. Vyhlásil to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke koordinačného výboru pre boj proti terorizmu. S odvolaním sa na premiérov príspevok na Faceboooku o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán zvolal vedenie organizácií, ktoré majú poverenie pre boj proti terorizmu. „Ich činnosť sme posunuli do vyššej úrovne pohotovosti,“ povedal premiér.
Podľa jeho slov sa v dôsledku masovej migrácie etablovali a posilnili blízkovýchodné teroristické organizácie v západnej Európe. „Teraz očakávame, že tieto organizácie a teroristické bunky v Európe budú aktivované,“ dodal.
Orbán naznačil, že v záujme bezpečnosti Maďarska boli posilnené kontroly zahraničnej osobnej dopravy prichádzajúcej do Maďarska.
Maďarský ministerský predseda v stredu nariadil bezpečnostným zložkám, aby „prijali najprísnejšie opatrenia“ proti osobám spojeným s extrémistickými islamistickými skupinami.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Orbán zvolal vedenie organizácií, ktoré majú poverenie pre boj proti terorizmu. „Ich činnosť sme posunuli do vyššej úrovne pohotovosti,“ povedal premiér.
Podľa jeho slov sa v dôsledku masovej migrácie etablovali a posilnili blízkovýchodné teroristické organizácie v západnej Európe. „Teraz očakávame, že tieto organizácie a teroristické bunky v Európe budú aktivované,“ dodal.
Orbán naznačil, že v záujme bezpečnosti Maďarska boli posilnené kontroly zahraničnej osobnej dopravy prichádzajúcej do Maďarska.
Maďarský ministerský predseda v stredu nariadil bezpečnostným zložkám, aby „prijali najprísnejšie opatrenia“ proti osobám spojeným s extrémistickými islamistickými skupinami.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)