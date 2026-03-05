Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán: Vojna na Blízkom východe ovplyvňuje bezpečnosť Maďarska

Na snímke Viktor Orban. Foto: TASR/AP

Orbán naznačil, že v záujme bezpečnosti Maďarska boli posilnené kontroly zahraničnej osobnej dopravy prichádzajúcej do Maďarska.

Autor TASR
Budapešť 5. marca (TASR) - Vojna na Blízkom východe priamo ovplyvňuje bezpečnostnú situáciu Maďarska. Vyhlásil to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po schôdzke koordinačného výboru pre boj proti terorizmu. S odvolaním sa na premiérov príspevok na Faceboooku o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán zvolal vedenie organizácií, ktoré majú poverenie pre boj proti terorizmu. „Ich činnosť sme posunuli do vyššej úrovne pohotovosti,“ povedal premiér.

Podľa jeho slov sa v dôsledku masovej migrácie etablovali a posilnili blízkovýchodné teroristické organizácie v západnej Európe. „Teraz očakávame, že tieto organizácie a teroristické bunky v Európe budú aktivované,“ dodal.

Orbán naznačil, že v záujme bezpečnosti Maďarska boli posilnené kontroly zahraničnej osobnej dopravy prichádzajúcej do Maďarska.

Maďarský ministerský predseda v stredu nariadil bezpečnostným zložkám, aby „prijali najprísnejšie opatrenia“ proti osobám spojeným s extrémistickými islamistickými skupinami.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
