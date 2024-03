Orbán: Vojna na Ukrajine vypukla preto, lebo Trump nebol pri moci

Budapešť 4. marca (TASR) - Vojna na Ukrajine vypukla v prvom rade preto, lebo bývalý prezident Spojených štátov Donald Trump nebol aktuálne pri moci. Podľa servera telex.hu to v pondelok vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na výročnom podujatí Maďarskej obchodnej a priemyselnej komory (MKIK), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán maďarským podnikateľom odkázal, že ekonomické prostredie nevyzerá dobre kvôli vojne, takže ich najväčšou šancou by bol návrat Trumpa k moci v prezidentských voľbách USA koncom tohto roka.



"Nevidíme možnosť vytvorenia mieru v súčasnej americkej administratíve," podčiarkol premiér, podľa ktorého kľúčovými tento rok budú aj voľby do Európskeho parlamentu.



"Na jednej strane sú "suverenisti" a na druhej strane globalisti s tými, ktorí dnes okupujú európske inštitúcie - ľavicovo ideologicky zmýšľajúci ľudia," dodal. Namiesto toho je podľa neho potrebné v Európe pravicové vládnutie, ktoré "viac rešpektuje realitu".



Európska politická situácia podľa premiéra ovplyvnila aj spojenecký systém Vyšehradskej štvorky (V4). "Vyšehradské zoskupenie ešte nestráca dych, netreba z neho vycúvať," podčiarkol Orbán, podľa ktorého sa však formuje aj ďalší spojenecký systém suverenistov. Ten môže vzniknúť z rakúsko-maďarsko-srbskej spolupráce, ktorá by mala aj ekonomický význam.