Orbán: Voľby v Gruzínsku boli slobodné a demokratické

Tbilisi 29. októbra (TASR) - Voľby v Gruzínsku, v ktorých zvíťazila vládnuca strana Gruzínsky sen, boli slobodné a demokratické. V utorok to vyhlásil maďarský premiér Viktor Orbán počas jeho návštevy v Tbilisi. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Maďarský predseda vlády v prejave zablahoželal gruzínskemu ľudu k tomu, že "hlasoval za mier a nedovolil, aby sa... krajina stala druhou Ukrajinou".



Lídri Európskej únie vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a šéfa Európskej rady Charlesa Michela vyzvali na prešetrenie volieb pre podozrenia z ich zmanipulovania. Orbán v tejto súvislosti vyhlásil, že ak by vo voľbách vyhrali liberáli, EÚ by sobotňajšie hlasovanie označila za demokratické.



Viktor Orbán pricestoval do Gruzínska v pondelok, len dva dni po parlamentných voľbách. Maďarský premiér ešte pred zverejnením konečných výsledkov zablahoželal k víťazstvu tamojšej proruskej vládnej strane. Stal sa zároveň prvým lídrom krajiny EÚ, ktorý pogratuloval Gruzínskemu snu k víťazstvu.



Maďarsko je v súčasnosti predsedajúcou krajinou Rady Európskej únie. Šéf európskej diplomacie Josep Borell však upozornil, že Orbán počas návštevy Gruzínska nezastupuje Úniu. Jeho cestu skritizovali aj ministri zahraničných vecí 13 krajín EÚ vrátane Česka a Poľska.



Okrem víťazného Gruzínskeho sna prekonali päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do parlamentu aj ďalšie štyri opozičné strany. Všetky odmietli uznať výsledky volieb a nový parlament plánujú bojkotovať.



Výsledky sú podľa agentúry Reuters ranou pre prozápadne orientovaných Gruzíncov, ktorí si vo voľbách vyberali medzi vládnucou stranou prehlbujúcou vzťahy s Ruskom, a opozíciou dúfajúcou v urýchlenie prístupového procesu s EÚ. Na protest vyšli v pondelok večer do ulíc Tbilisi desaťtisíce ľudí, ktorí požadovali nové voľby, pričom mnohí mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska.



Koalícia desiatok gruzínskych mimovládnych organizácií, ktoré pôsobili na voľbách ako pozorovatelia, údajne odhalila schému volebného podvodu a vyzvala na preverenie a anulovanie viac než 300.000 odovzdaných hlasovacích lístkov. Dôkazy, ktoré získala, podľa nej potvrdzujú, že išlo o vopred naplánovaný organizovaný podvod a jeho prípravy sa začali ešte pred voľbami.



Medzinárodní pozorovatelia vyjadrili znepokojenie z prípadov zastrašovania voličov, fyzických útokov voči nim, kupovania hlasov či prípadov viacnásobného hlasovania, oznámila v nedeľu Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Pozorovatelia vyzvali na prešetrenie takýchto incidentov a zároveň naliehali na ďalšie demokratické reformy v krajine.