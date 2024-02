Orbán: Voľby v USA a do europarlamentu môžu priniesť mier do Európy

Budapešť 22. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády a predseda Fideszu Viktor Orbán sa domnieva, že tento rok môže nastať zmena nielen v Európskej únii, ale aj v Spojených štátoch, čo môže ovplyvniť mier v Európe. Vyplýva to z jeho prejavu v stredu večer na výjazdovom rokovaní parlamentných frakcií bloku vládnych strán Fidesz-KDNP v Balatonalmádi. S odvolaním sa na server economx.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Orbána v Bruseli je potrebná zmena. "V Európe vstúpil do platnosti migračný pakt a Maďarsko bude potrestané, pretože neprijímame migrantov. Vojna na Ukrajine sa neskončí, Európa je čoraz viac zaťažená, pretože finančná podpora Ukrajine bude klesať pre spory okolo prezidentských volieb v Amerike," dodal premiér.



"Voľby do Európskeho parlamentu a americké prezidentské voľby môžu konečne priniesť mier do Európy," povedal Orbán, ktorý vyzval poslancov vládneho bloku, aby usilovne pracovali v záujme získania mandátov Európskeho parlamentu, pretože každý získaný mandát posilní Fidesz a KDNP v parlamentných voľbách v roku 2026.



Okolie hotela, v ktorom sa dvojdňové rokovanie koná, prísne stráži polícia.