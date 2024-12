Orbán: Vstup Rumunska do schengenu bude úľavou pre maďarskú políciu

Budapešť 13. decembra (TASR) - Vstup Rumunska do schengenského priestoru bude veľkou úľavou aj pre maďarskú políciu, pretože už nebude potrebné posielať policajtov na maďarsko-rumunskú hranicu. Povedal to v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V súvislosti so vstupom Rumunska a Bulharska do schengenu predseda vlády ďalej vyhlásil, že maďarské predsedníctvo v Rade Európskej únie urobilo veľa pre členstvo oboch krajín v schengenskom priestore.



"V histórii búrlivých rumunsko-maďarských vzťahov je toto slnečné popoludnie," dodal premiér s poznámkou, že Maďari dokázali urobiť niečo dobré, z čoho mali úžitok aj Rumuni a Rumuni to vedia. "Inak boli celkom konštruktívni (Rumuni), pomáhali nám v práci. A nezabudnime na Bulharov, s ktorými sme nikdy nemali problémy. Sú to priateľskí ľudia, vieme o nich na základe historických spomienok povedať len to najlepšie a sme radi, že sme im mohli pomôcť," podčiarkol Orbán.



Ministri vnútra členských krajín EÚ vo štvrtok v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025. Obe krajiny sa stanú plnohodnotnými členmi schengenského priestoru bez hraničných kontrol.



Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý odvtedy opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali vstup oboch krajín do schengenu.



Schengenský priestor má v súčasnosti 29 členov; okrem 25 krajín EÚ (bez Cypru a Írska) doň patrí aj Švajčiarsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Vznikol v roku 1985 a v súčasnosti umožňuje viac ako 400 miliónom ľudí cestovať bez kontrol na vnútorných hraniciach. Je pomenovaný podľa Schengenskej dohody z roku 1985 a Schengenského dohovoru z roku 1990, ktoré boli podpísané v luxemburskej obci Schengen.