Orbán vycestuje do Moskvy, stretne sa s Putinom

Budapešť 31. januára (TASR) - V utorok popoludní bude predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Moskve v rámci pracovnej návštevy rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Informovala o tom v pondelok agentúra MTI, podľa ktorej to už v pondelok ruským novinárom oficiálne potvrdil aj Putinov tlačový tajomník Dmitrij Peskov.



Hovorca maďarského premiéra Bertalan Havasi pripomenul, že aj napriek negatívnym vplyvom koronavírusovej pandémie sa podarilo pokračovať v rusko-maďarských projektoch, z ktorých viaceré budú aj témou moskovského stretnutia, pričom Orbán s Putinom budú rokovať aj o najdôležitejších medzinárodných otázkach.



Obaja hovorcovia vyzdvihli, že obe strany považujú návštevu Orbána v Moskve za veľmi dôležitú vzhľadom na rozvinuté dvojstranné maďarsko-ruské vzťahy, píše MTI.



Pri tejto príležitosti prijme šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov svojho maďarského rezortného partnera Pétera Szijjártóa.



Orbán by aj počas návštevy Moskvy mal prezentovať spoločný postoj Európskej únie, povedala v piatok francúzska europoslankyňa a šéfka podvýboru Európskeho parlamentu pre bezpečnosť a obranu (SEDE) Nathalie Loiseauová.



Maďarská opozícia pred týždňom vyzvala Orbána, aby – v súvislosti so súčasným napätím okolo Ukrajiny – zrušil plánované stretnutie s Putinom.



Najdôležitejšou témou stretnutia s Putinom budú podľa Orbána vyvážené ekonomické vzťahy. "Chcel by som dosiahnuť, aby sme dostali z Ruska viac zemného plynu, okrem toho ale budeme hovoriť aj o európskej bezpečnostnej situácii. Záujmom Maďarska je mier," povedal maďarský ministerský predseda v pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Kossuth Rádió. V súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom poznamenal, že Maďarsko ako členská krajina Severoatlantickej aliancie a Európskej únie rokovalo o tejto otázke so svojimi západnými spojencami.











