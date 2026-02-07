< sekcia Zahraničie
Orbán vycestuje do USA, zúčastní sa na prvom zasadnutí Rady mieru
Hlavnou úlohou Rady mieru podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy.
Autor TASR
Budapešť 7. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu na predvolebnom podujatí v Szombathely oznámil, že o dva týždne poletí do Washingtonu, kde sa zúčastní na prvej schôdzke Rady mieru, ktorej predsedá americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Dostal som pozvánku: o dva týždne sa opäť stretneme (s americkým prezidentom) vo Washingtone, keďže Rada mieru bude mať svoje ustanovujúce zasadnutie,“ vyhlásil maďarský premiér.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Viaceré európske štáty na čele s Francúzskom a Britániou pozvanie odmietli, pričom jedinými štátmi EÚ, ktoré ho prijali sú Maďarsko a Bulharsko. Členstvo v Rade mieru, ktorej doživotným predsedom bude Trump, nateraz odmietlo aj Slovensko a Česko.
Hlavnou úlohou Rady mieru podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP však stanovy Rady neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Stáli členovia navyše musia za členstvo zaplatiť miliardu dolárov, čo vyvoláva kritiku, že Rada mieru by sa mohla stať „platenou“ verziou Bezpečnostnej rady OSN.
„Dostal som pozvánku: o dva týždne sa opäť stretneme (s americkým prezidentom) vo Washingtone, keďže Rada mieru bude mať svoje ustanovujúce zasadnutie,“ vyhlásil maďarský premiér.
Trump založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Viaceré európske štáty na čele s Francúzskom a Britániou pozvanie odmietli, pričom jedinými štátmi EÚ, ktoré ho prijali sú Maďarsko a Bulharsko. Členstvo v Rade mieru, ktorej doživotným predsedom bude Trump, nateraz odmietlo aj Slovensko a Česko.
Hlavnou úlohou Rady mieru podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Podľa AFP však stanovy Rady neobmedzujú jej úlohu iba na toto palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).
Stáli členovia navyše musia za členstvo zaplatiť miliardu dolárov, čo vyvoláva kritiku, že Rada mieru by sa mohla stať „platenou“ verziou Bezpečnostnej rady OSN.