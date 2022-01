Orbán vyjadril solidaritu kazašskému prezidentovi

Budapešť 10. januára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v pondelok telefonicky hovoril s kazašským prezidentom Kasimom-Žomartom Tokajevom, ktorému vyjadril solidaritu a sústrasť v súvislosti s obeťami nepokojov v Kazachstane. Podľa agentúry MTI o tom informoval v Budapešti minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.



"V Kazachstane sa pokúšali zvrhnúť ústavný poriadok a v rámci dobre koordinovanej akcie zaútočili na kazašský štát," podčiarkol šéf maďarskej diplomacie, ktorému podľa spravodajského servera telex.hu vlani v apríli udelila najvýznamnejšia kazašská univerzita čestný profesorský titul.



Minister ďalej zdôraznil, že Kazachstan je strategickým partnerom Maďarska. "Stredoázijský región sme vždy vnímali citlivo, pretože tamojšia bezpečnosť môže mať určujúci vplyv na bezpečnosť Európy i strednej Európy," dodal.



Szijjártó v pondelok dopoludnia oznámil, že z letiska najväčšieho kazašského mesta Alma-Ata vzlietlo evakuačné lietadlo ruského ministerstva obrany na palube so šiestimi občanmi Maďarska a ich rodinnými príslušníkmi.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží.