Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody v Keni

Na snímke miesto nehody malého lietadla neďaleko kenského mesta Diani 28. októbra 2025. V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara. Nehodu zrejme neprežilo 12 ľudí. Foto: TASR/AP

Premiér v príspevku oznámil, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kontaktoval kenské úrady a zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poskytnú postihnutým rodinám všetku možnú pomoc.

Autor TASR
Budapešť 28. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

„Naša úprimná sústrasť rodinám Maďarov, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Keni,“ napísal Orbán.

Premiér v príspevku oznámil, že minister zahraničných vecí Péter Szijjártó kontaktoval kenské úrady a zamestnanci ministerstva zahraničných vecí poskytnú postihnutým rodinám všetku možnú pomoc.

V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara.

Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí - osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
