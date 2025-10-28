< sekcia Zahraničie
Orbán vyjadril sústrasť maďarským pozostalým obetí nehody v Keni
Autor TASR
Budapešť 28. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyjadril na Facebooku sústrasť pozostalým ôsmich občanov Maďarska, ktorí v utorok ráno zahynuli pri leteckom nešťastí v Keni. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Naša úprimná sústrasť rodinám Maďarov, ktorí zahynuli pri havárii lietadla v Keni,“ napísal Orbán.
V okrese Kwale na juhu Kene sa v utorok ráno zrútilo malé lietadlo počas letu do populárnej prírodnej rezervácie Masai Mara.
Letecká spoločnosť Mombasa Air Safari uviedla, že na palube cestovalo 11 ľudí - osem Maďarov, dvaja Nemci a pilot z Kene. Príčina nehody sa stále vyšetruje. Lietadlo sa zrútilo okolo 05.30 h miestneho času (03.30 h SEČ).
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
