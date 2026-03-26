Orbán vyjadril túžbu po viac ako dvojtretinovom víťazstve
Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián, má mimoparlamentná opozičná strana TISZA v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent.
Autor TASR
Budapešť 26. marca (TASR) - Maďarský premiér a predseda Fideszu Viktor Orbán si na štvrtkovej zastávke celoštátnej série predvolebných zhromaždení v meste Törökszentmiklós v Jasovsko-veľkokumánsko-solnockej stolici stanovil ako minimálny cieľ dvojtretinové víťazstvo svojej strany v aprílových parlamentných voľbách. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér povedal, že Maďarsko čelí historickým výzvam, takže dvojtretinové víťazstvo síce vyzerá dobre, ale „trochu viac by nezaškodilo“.
Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián, má mimoparlamentná opozičná strana TISZA v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent, čo znamená náskok 23 percentuálnych bodov pre opozíciu. Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by sa do parlamentu so štvorpercentnou podporou nedostalo, informoval server 444.hu.
Najnovšie údaje prieskumu provládneho inštitútu Nézőpont boli zverejnené nasledujúci deň. Svoj výskum komentovali slovami „Nézőpont je realistickejší ako Medián“. Medzi istými voličmi získal Fidesz 46 percent, TISZA 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných.
Medzi inštitútmi Medián a Nézőpont a ich lídrami pretrváva dlhodobé napätie. Medián už dlhší čas vykazuje vo svojich prieskumoch výrazný rast popularity strany TISZA, zatiaľ čo Nézőpont naďalej tvrdí, že vládnuca strana je najpopulárnejšia.
Riaditeľ Mediánu Endre Hann a riaditeľ Nézőpontu Ágoston Sámuel Mráz vo štvrtok debatovali na podujatí okrúhleho stola nezávislého liberálneho think-tanku Republikon Institute v Budapešti spolu s ďalšími expertmi.
„Ak tvrdím, že Nézőpont má blízko k vláde, Mráz to nemôže poprieť,“ povedal Hann, ktorý vyjadril presvedčenie, že Mráz zohráva hlavnú úlohu v zhoršovaní dôveryhodnosti prieskumov verejnej mienky. „Mráz je prvý, kto sa z prieskumníka verejnej mienky stal propagandistom, a to ani neskrýva, zúčastňuje sa na podujatiach strany Fidesz,“ podčiarkol.
Podľa servera mandiner.hu Mráz označil údaje prieskumu Mediánu za „jemne povedané divné“. Riaditeľ Nézőpontu povedal, že si nemyslí, že by Medián zámerne manipuloval s údajmi, zároveň však poznamenal, že otázky respondentom kladie v mene Mediánu inštitút Iránytű.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Premiér povedal, že Maďarsko čelí historickým výzvam, takže dvojtretinové víťazstvo síce vyzerá dobre, ale „trochu viac by nezaškodilo“.
Podľa údajov, ktoré v stredu zverejnil inštitút Medián, má mimoparlamentná opozičná strana TISZA v kategórii istých voličov 58 percent a Fidesz 35 percent, čo znamená náskok 23 percentuálnych bodov pre opozíciu. Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) by sa do parlamentu so štvorpercentnou podporou nedostalo, informoval server 444.hu.
Najnovšie údaje prieskumu provládneho inštitútu Nézőpont boli zverejnené nasledujúci deň. Svoj výskum komentovali slovami „Nézőpont je realistickejší ako Medián“. Medzi istými voličmi získal Fidesz 46 percent, TISZA 40 percent a Hnutie naša vlasť preferovalo osem percent opýtaných.
Medzi inštitútmi Medián a Nézőpont a ich lídrami pretrváva dlhodobé napätie. Medián už dlhší čas vykazuje vo svojich prieskumoch výrazný rast popularity strany TISZA, zatiaľ čo Nézőpont naďalej tvrdí, že vládnuca strana je najpopulárnejšia.
Riaditeľ Mediánu Endre Hann a riaditeľ Nézőpontu Ágoston Sámuel Mráz vo štvrtok debatovali na podujatí okrúhleho stola nezávislého liberálneho think-tanku Republikon Institute v Budapešti spolu s ďalšími expertmi.
„Ak tvrdím, že Nézőpont má blízko k vláde, Mráz to nemôže poprieť,“ povedal Hann, ktorý vyjadril presvedčenie, že Mráz zohráva hlavnú úlohu v zhoršovaní dôveryhodnosti prieskumov verejnej mienky. „Mráz je prvý, kto sa z prieskumníka verejnej mienky stal propagandistom, a to ani neskrýva, zúčastňuje sa na podujatiach strany Fidesz,“ podčiarkol.
Podľa servera mandiner.hu Mráz označil údaje prieskumu Mediánu za „jemne povedané divné“. Riaditeľ Nézőpontu povedal, že si nemyslí, že by Medián zámerne manipuloval s údajmi, zároveň však poznamenal, že otázky respondentom kladie v mene Mediánu inštitút Iránytű.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)