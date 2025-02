Orbán vymenoval vládneho splnomocnenca na boj proti drogám

Budapešť 27. februára (TASR) - Za vládneho splnomocnenca pre boj proti drogám vymenoval vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán poslanca maďarského parlamentu z vládnej strany Fidesz Lászlóa Horvátha. Podľa servera 24.hu to oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Boj proti drogovým dílerom je osudovou záležitosťou: nezaslúžia si ani milosť, ani ľútosť. Začíname na nich honbu," napísal premiér po vymenovaní na Facebooku.



"Po západnej Európe sa aj v Maďarsku objavili ľahko dostupné syntetické drogy, ktoré sa veľmi rýchlo šíria. Naše deti sú ohrozené najmä tým, že sú dostupné aj cez internet, a v mnohých prípadoch ani presne nevieme, čo obsahujú," povedal v krátkom videu Orbán.



Účinky drog sú podľa neho alarmujúce, na uliciach sú omámení, zmätení mladí ľudia, šíri sa násilie a objavuje sa aj kriminalita. "Budeme chrániť naše deti, preto som dnes musel vymenovať vládneho splnomocnenca," podčiarkol Orbán.



Podľa jeho slov je úlohou Horvátha zriadi akčnú skupinu, ktorej prácou bude od 1. marca odhaľovať drogových dílerov. Vláda navrhne zmeny právnych noriem týkajúcich sa drog, a to až na úrovni ústavy, avizoval premiér a dodal, že kabinet zavedie nulovú toleranciu voči drogám.



Server 24.hu v tejto súvislosti poznamenal, že už pred viacerými rokmi upozorňoval na tento problém, ktorý nie je nový. Vláda si podľa tejto správy vytýčila za cieľ do roku 2020 zbaviť Maďarsko drog, avšak odvtedy pribudlo na čiernom trhu mnoho nebezpečných omamných látok, stúpol počet drogovo závislých v čoraz nižšom veku.