Orbán: Vyšehradská štvorka sa v podstate rozpadla, chceme ju oživiť

Budapešť 21. decembra (TASR) - Zoskupenie Vyšehradskej štvorky (V4), ktorej členmi sú Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko, sa vplyvom vnútorných problémov, ale aj vonkajšieho tlaku v podstate rozpadlo. Konštatoval to vo štvrtok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý dodal, že v súčasnosti sa pracuje na tom, ako túto skupinu oživiť, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán na výročnej medzinárodnej tlačovej konferencii vysielanej naživo komerčnou televíziou HírTV na otázku vplyvu výsledkov volieb v SR a v Poľsku pripomenul, že V4 je strategickým projektom spájajúcim krajiny, ktoré ležia medzi Ruskom a Maďarskom.



Cieľom projektu stredoeurópskej spolupráce, ktorý sa v dejinách viackrát v rôznej forme objavoval, bol podľa jeho slov ten, aby vo všetkých dôležitých otázkach nerozhodovala francúzsko-nemecká os.



"Zoskupenie V4 je porovnateľné s Francúzskom či Nemeckom, a to z hľadiska populácie, rozlohy, ekonomiky, ale už aj vojenskej sily," zdôraznil maďarský premiér. Podľa neho bolo zmyslom skupiny V4 zabezpečiť, aby jej krajiny mali spolu dostatočne silný hlas a Nemci a Francúzi ich museli popri sebe pri rozhodovaní o závažných otázkach Európy vnímať ako tretiu silnú záujmovú skupinu.



Vplyvom vnútorných problémov a vonkajších vplyvov sa však toto spojenectvo rozpadlo. "V súčasnosti skúmame, ako by sme zoskupenie Vyšehradskej štvorky oživili," dodal Orbán.



"Je nádej, že počas aktuálneho českého predsedníctva v rámci V4 sa vo februári konečne uskutoční schôdzka krajín štvorky na úrovni predsedov vlád, kde budeme môcť znova sformulovať strategické ciele a zistiť, či je ešte táto stredoeurópska iniciatíva reálna," uzavrel maďarský ministerský predseda.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)