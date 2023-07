Orbán vyzval Maďarov žijúcich na Slovensku, aby sa vzchopili

Budapešť/Baile Tušnad 22. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v sobotu kritizoval maďarskú menšinu na Slovensku, ktorá napriek tomu, že tvorí zhruba desať percent obyvateľstva, nie je schopná zabezpečiť svoje zastúpenie v slovenskom parlamente.



Orbán to vyhlásil v odpovedi na otázky z obecenstva, ktoré zazneli po jeho prejave na 32. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnade. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Milí Maďari z Felvidéku, je to dosť absurdná situácia. Žije tam (na Slovensku) pol milióna Maďarov. Nemôžeme povedať, že kvôli Slovákom sa nedokážeme zmobilizovať, aj keď iste aj oni robia rôzne špekulácie. To však je už súčasťou života," povedal premiér Orbán, ktorý situáciu označil za slabý výkon, pokiaľ niekto chce niečo urobiť pre svoju vlasť v "odtrhnutých častiach krajiny".



Podľa jeho slov do veľkej miery nesú zodpovednosť v tejto otázke miestne komunity.



"Ak chcú pre seba a národ niečo urobiť, musia sa vzchopiť a zabezpečiť svoje zastúpenie v zákonodarnom zbore," podčiarkol maďarský ministerský predseda.



Orbán sa spolu s vicepremiérom Zsoltom Semjénom v piatok stretli v Baile Tušnad s lídrami maďarských politických organizácií susedných krajín.



Zo Slovenska pricestoval predseda strany Aliancia-Szövetség Krisztián Forró.



Orbánov hovorca Bertalan Havasi k schôdzke povedal iba toľko, že účastníci stretnutia, ktoré sa konalo v rámci letnej univerzity Maďarov, hovorili o aktuálnych otázkach maďarskej národnej stratégie.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)