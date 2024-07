Orbán vyzval na rýchle prímerie, chce vrúcnejšie vzťahy s Ukrajinou

Kyjev 2. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v utorok počas návštevy Kyjeva vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil dosiahnutie rýchleho prímeria vo vojne s Ruskom s cieľom možného urýchlenia mierových rokovaní. Zelenskyj zopakoval, že Ukrajina potrebuje spravodlivý mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Orbán v utorok dopoludnia pricestoval do Kyjeva na vopred neohlásenú návštevu, ktorá sa koná deň po tom, ako Maďarsko prevzalo rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie. Ide o prvú cestu maďarského premiéra na Ukrajinu od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022.



Na spoločnej tlačovej konferencii Orbán vyjadril záujem o zlepšenie vzťahov s Ukrajinou a uzavretie širšej bilaterálnej dohody o spolupráci. Maďarsko je podľa neho taktiež pripravené zúčastniť sa na modernizácii ukrajinského hospodárstva.



Podľa Zelenského by jeho rokovanie s Orbánom mohlo poslúžiť ako základ spomínanej dvojstrannej dohody.



Ukrajinský prezident ocenil, že sa návšteva koná hneď po začiatku maďarského predsedníctva v EÚ. Považuje to za jasný dôkaz "spoločných európskych priorít a toho, aké dôležité je nastolenie spravodlivého mieru na Ukrajine".



"Požiadal som prezidenta, aby zvážil, či... by rýchle prímerie mohlo urýchliť mierové rokovania," povedal Orbán s tým, že prímerie, ktoré si predstavuje, by bolo časovo obmedzené.



Budapešť na rozdiel od väčšiny európskych krajín opakovane spochybnila potrebu vojenskej podpory pre Ukrajinu a namiesto toho vyzýva na uzavretie prímeria, konštatoval denník The Guardian s tým, že Orbán zablokoval alebo oslabil úsilie EÚ o poskytnutie pomoci Ukrajine a o uvalenie ďalších sankcií na Moskvu. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v máji označil plány na podporu Kyjeva za "bláznivú misiu", pripomenul denník.



Počas návštevy Kyjeva však Orbán v utorok povedal, že otázka mieru na Ukrajine je dôležitá pre celú Európu a maďarské predsedníctvo v Rade EÚ bude Kyjevu v tejto záležitosti k dispozícii.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov bagatelizoval Orbánovu návštevu Kyjeva a vyhlásil, že od tejto cesty "nič neočakáva". Maďarský premiér si podľa neho iba "plní svoje povinnosti".



Istý zdroj z Budapešti pre The Guardian uviedol, že plán cesty sa zrodil po dlhých rokovaniach o otázke práv ukrajinskej maďarsky hovoriacej menšiny, ktorá žije na krajnom západe Ukrajiny v blízkosti hraníc oboch krajín.



Maďarský premiér udržiava kontakty s Moskvou a minister Szijjártó od začiatku vojny na Ukrajine absolvoval najmenej päť ciest do Ruska. Naposledy tak učinil v júni, keď na zúčastnil ekonomickom fóre v Petrohrade, pripomína denník The Guardian.