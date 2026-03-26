Orbán vyzval Zelenského,aby odvolal agentov a rešpektoval vôľu Maďarov
Vo videu premiér povedal, že ukrajinský prezident s blížiacimi sa parlamentnými voľbami premenil Maďarsko na „oblasť pôsobenia tajných služieb“.
Budapešť 26. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby odvolal svojich „agentov“ a rešpektoval vôľu maďarského ľudu. Vo videu zverejnenom na Facebooku premiér povedal, že ukrajinský prezident s blížiacimi sa parlamentnými voľbami premenil Maďarsko na „oblasť pôsobenia tajných služieb“, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Vyzývam prezidenta Zelenského, aby okamžite nariadil svojim agentom odísť domov a rešpektoval vôľu Maďarov!“ uviedol Orbán vo videu.
Premiér tvrdí, že ukrajinský líder aktivoval svojich agentov, ktorí boli už predtým integrovaní do maďarskej politiky, a tí teraz pracujú naplno. „Ukrajinskí špióni a IT špecialisti platení Ukrajincami chodia dnu a von do (mimoparlamentnej opozičnej) strany TISZA,“ dodal predseda maďarskej vlády.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
