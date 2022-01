Orbán vyzýva listom voličov na finančnú podporu kampane Fideszu

Budapešť 3. januára (TASR) - Predseda maďarskej vládnucej strany Fidesz a premiér Viktor Orbán zaslal v prvých januárových dňoch maďarským voličom list, v ktorom ich žiada o finančný príspevok na kampaň Fideszu do jarných parlamentných volieb, uviedol v pondelok spravodajský server 444.hu.



V liste, ku ktorému je priložený šek, Orbán zdôraznil, že krajina stojí pred osudovými voľbami. "V stávke je to, či Maďarsko bude ďalej napredovať, alebo sa vráti do Gyurcsányovej éry plnej zlyhaní," napísal predseda Fideszu.



Orbán v liste opakovane varoval pred pokusmi Bruselu a finančníka Georgea Sorosa o zasahovanie do záležitostí Maďarska, spomenul ilegálnu migráciu a výzvy týkajúce sa koronavírusovej pandémie, ktoré si "vyžadujú boj". Voličov poprosil, aby podľa svojich možností finančne prispeli k tomuto boju a aby podporili kampaň Fideszu, aby vládna strana mohla svojou výzvou osloviť každého občana.



Server pripomenul, že podobný list s priloženým šekom adresoval voličom Orbán aj v roku 2018, keď však hlavnou výzvou bola podľa neho ochrana Maďarska proti Sorosovi.



Ferenc Gyurcsány, predseda Demokratickej koalície (DK), ktorá je najsilnejšou opozičnou stranou, v pondelok na Facebooku vyzval šesť opozičných strán na jednotu. Pripomenul, že voči ich spoločnému premiérskemu kandidátovi Péterovi Márki-Zayovi sa objavili kritické hlasy zo strany predsedu Jobbiku Pétera Jakaba i novej predsedníčky strany Momentum Anny Donáthovej. "Opozícia zdolá Orbána iba s Márki-Zayom," podčiarkol expremiér Gyurcsány.



Rok 2022 je v Maďarsku rokom parlamentných volieb, ktoré budú deviatymi po zmene režimu. Aktuálne druhá Orbánova vláda sa ujala moci v parlamentných voľbách v roku 2010.