Orbán vyzval na ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do NATO

Budapešť 23. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vyzval vo štvrtok parlamentnú frakciu vládnych strán Fidesz a KDNP, aby v zákonodarnom zbore schválili ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. S odvolaním sa na server Index.hu o tom informuje spravodajca TASR.



Členovia frakcie Fideszu podľa slov jej predsedu Mátého Kocsisa síce kritizujú nepodložené obviňovania Maďarska zo strany týchto severských krajín a oficiálne rozhodnutie frakcie o tom, či podporia ratifikáciu, nepadlo, je však iba malá šanca, že za ňu nezahlasujú.



Predseda frakcie KDNP István Simicskó potvrdil, že táto frakcia bude hlasovať za prijatie Švédska a Fínska do NATO, avšak - ako povedal - medzi poslancami KDNP existujú obavy, že rozšírenie NATO o tieto krajiny spôsobí eskaláciu napätia.



Rokovanie o vládnom návrhu rozšírenia NATO zaradia na program maďarského parlamentu v tretí deň jarnej schôdze koncom februára. Hlasovanie bude nasledujúci týždeň, teda začiatkom marca.



Maďarsko je poslednou členskou krajinou Európskej únie, ktorá ešte neratifikovala rozšírenie NATO o dve škandinávske krajiny.



Šéfovi maďarskej diplomacie Péterovi Szijjártóovi chceli britský, nemecký a francúzsky veľvyslanec odovzdať demarš s výzvou na ratifikáciu vstupu Švédska a Fínska do Severoatlantickej aliancie. Uviedla to vo štvrtok maďarská webová stránka Rádia Slobodná Európa, podľa ktorej sa diplomati koncom roka a v uplynulých dňoch márne pokúšali stretnúť s maďarským ministrom zahraničných vecí.



Fínsko a Švédsko v polovici mája oficiálne požiadali o vstup do NATO pre obavy spojené s ruskou inváziou na Ukrajinu. Ich začlenenie do NATO doposiaľ ratifikovalo 28 z 30 členských štátov. Stále tak neurobili Maďarsko a Turecko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)