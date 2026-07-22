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Orbán vyzýva svojich podporovateľov postaviť sa Magyarovej tyranii
Pre Orbána ide o prvé silnejšie politické vyhlásenie od jeho prehry v aprílových voľbách, uvádza Reuters.
Autor TASR
Budapešť 22. júla (TASR) - Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v stredu vyzval svojich podporovateľov, aby obnovili demokraciu v Maďarsku a postavili sa tyranii, ktorú podľa jeho slov nastolila vláda Pétera Magyara. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Pre Orbána ide o prvé silnejšie politické vyhlásenie od jeho prehry v aprílových voľbách, uvádza Reuters. Krátko po tom, čo vyšetrovatelia vykonali v utorok raziu v dátovom centre, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz, vydal „vyhlásenie o odpore“.
„V Maďarsku sa znovu začala éra tyranie,“ uviedol Orbán. „Nový politický systém vytvorený týmto spôsobom je nelegitímny... Fidesz použije všetky mierové nástroje proti zneužívaniu moci v parlamente aj mimo neho,“ dodal.
Bývalý premiér tvrdí, že Maďarsko po schválení novely ústavy o odvolaní prezidenta Tamása Sulyoka „prestalo byť demokratickým štátom“. Magyarova strana Tisza odmieta tvrdenia, že proti politickým oponentom zaujala autoritársky postoj.
Orbán počas svojho pôsobenia vo funkcii premiéra čelil silnej kritike ohľadom demokratických štandardov v Maďarsku. Za stav právneho štátu či práva menšín Budapešť často kritizovala aj Európska únia.
Pre Orbána ide o prvé silnejšie politické vyhlásenie od jeho prehry v aprílových voľbách, uvádza Reuters. Krátko po tom, čo vyšetrovatelia vykonali v utorok raziu v dátovom centre, ktoré prevádzkuje servery opozičnej strany Fidesz, vydal „vyhlásenie o odpore“.
„V Maďarsku sa znovu začala éra tyranie,“ uviedol Orbán. „Nový politický systém vytvorený týmto spôsobom je nelegitímny... Fidesz použije všetky mierové nástroje proti zneužívaniu moci v parlamente aj mimo neho,“ dodal.
Bývalý premiér tvrdí, že Maďarsko po schválení novely ústavy o odvolaní prezidenta Tamása Sulyoka „prestalo byť demokratickým štátom“. Magyarova strana Tisza odmieta tvrdenia, že proti politickým oponentom zaujala autoritársky postoj.
Orbán počas svojho pôsobenia vo funkcii premiéra čelil silnej kritike ohľadom demokratických štandardov v Maďarsku. Za stav právneho štátu či práva menšín Budapešť často kritizovala aj Európska únia.