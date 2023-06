Orbán: Vzbura Vagnerovcov nemá podstatný význam a Putina neoslabila

Budapešť 27. júna (TASR) - Víkendová vzbura žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Rusku nemala vážnejší význam, keďže sa prípad vyriešil do 24 hodín. Uviedol to v utorňajšom rozhovore pre nemecký denník Bild predseda maďarskej vlády Viktor Orbán - na základe hlásenia maďarských tajných služieb. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Vzbura vedená šéfom žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom podľa Orbánových slov väčšmi potvrdila silu prezidenta Vladimira Putina, než jeho slabosť. "Ak by niekto špekuloval o tom, že Putin padne, prípadne bude nahradený, nerozumie ruskému ľudu a ruskému mocenskému systému. Rusko funguje inak ako európske krajiny. Ak chceme našou logikou pochopiť ich organizáciu, klameme len sami seba," povedal maďarský premiér.



Prigožinova akcia sa skončila a vojna na Ukrajine pokračuje ďalej, dodal Orbán. Zdôraznil, že sobotňajšie udalosti nemajú žiadny význam z hľadiska dosiahnutia prímeria a mieru. "Tie treba nejako dosiahnuť," podčiarkol premiér, ktorý na otázku, či bude Putin prezidentom aj v roku 2024, odpovedal: "Samozrejme, taká je realita!"



Maďarský ministerský predseda odmietol tvrdenie, že Maďarsko je priateľom Ruska. "Povedať o Maďaroch, že sú proruskí, protirečí našej historickej skúsenosti. Všetko, čo sa teraz deje medzi Rusmi a Ukrajincami, je pre Maďarsko zlé a nebezpečné!".



Orbán poznamenal, že nenamieta proti Ukrajine a nechce vystupovať ako ten, kto neverí v prežitie Ukrajiny. "Stojím však na zemi reality a tá ukazuje, že spolupráca medzi Západom a Ukrajinou zlyhala. Pretože ide o zásadné nepochopenie situácie, že Ukrajina môže vyhrať proti Rusku. To je nemožné," zdôraznil.