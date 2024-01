Orbán: Vzťahy medzi Maďarskom a SR nikdy neboli také dobré ako teraz

Budapešť 16. januára (TASR) - Vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom nikdy neboli také dobré ako teraz, pretože obe krajiny sú v Európskej únii prepojené tak, že sa navzájom posilňujú z hľadiska fyzickej, ekonomickej a energetickej bezpečnosti. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v utorok v Budapešti po schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán zdôraznil, že záujmy Maďarska a Slovenska "smerujú minimálne na 99 percent rovnakým smerom" a že suverenita je pre obe krajiny dôležitá.



"Zo strany Maďarska – a mám pocit, že tu existuje zhoda – nie sme spokojní s bruselskými iniciatívami budovať akýsi superštát. Vôbec nás netešia snahy legitimizovať nelegálnu migráciu. Chceme chrániť svoje hranice a rozhodovať o tom, koho pustíme do našej krajiny," podčiarkol Orbán.



Maďarský premiér sa poďakoval Ficovi za to, že slovenská polícia pravidelne pomáha pri ochrane južných hraníc Maďarska, a naznačil, že Maďarsko zas rado prispieva k ochrane vzdušného priestoru Slovenska od začiatku tohto roka.



Slovenského ministerského predsedu v rámci jeho pracovnej cesty prijala aj maďarská prezidentka Katalin Nováková.