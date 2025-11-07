< sekcia Zahraničie
Orbán z USA: Ukrajinci chcú zmenu vlády v Maďarsku
Maďarský ministerský predseda, ktorého má v piatok vo Washingtone prijať americký prezident Donald Trump, podotkol, že nitky prevádzky a správy databázy strany TISZA vedú na Ukrajinu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 7. novembra (TASR) - Ukrajinci chcú zmenu vlády v Maďarsku a v tomto kontexte možno interpretovať aj únik údajov z databázy mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA. Uviedol to v piatok ráno v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý je aktuálne na pracovnej návšteve USA, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Hľadajú tých ľudí - agentov, politické strany, novinárov, voličov, ktorí im s tým (zmenou vlády v Maďarsku) môžu pomôcť. Očakávajú totiž, že proukrajinská vláda vtiahne Maďarsko do vojny a poskytne Ukrajine väčšiu pomoc ako súčasná maďarská vláda,“ dodal Orbán.
Maďarský ministerský predseda, ktorého má v piatok vo Washingtone prijať americký prezident Donald Trump, podotkol, že nitky prevádzky a správy databázy strany TISZA vedú na Ukrajinu. „Na vývoji tohto systému sa podieľali aj Ukrajinci a existujú aj vývojárske spoločnosti napojené na ukrajinskú vládu. Dokonca aj medzi správcami systému sú takí, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine,“ spresnil Orbán.
Ukrajinci podľa jeho slov majú záujem presvedčiť Maďarov, aby im poskytli vojakov, zbrane, peniaze a aby ich pustili do EÚ, takže zhromažďujú údaje a mená tých, ktorých chcú neskôr ovplyvniť, napríklad vo voľbách.
Orbán v pondelok nariadil okamžité prešetrenie údajného úniku osobných údajov z databázy strany TISZA. „Maďarským verejným životom otriasol vážny škandál. Do online priestoru unikli osobné údaje 200.000 našich spoluobčanov, a to bez ich súhlasu. Nateraz s istotou vieme toľko, že tieto údaje zhromažďovala strana TISZA,“ napísal Orbán na Facebooku.
Premiér informoval, že zvolal členov vlády zodpovedných za národnú bezpečnosť a na základe analýzy databázy zistili, že „na manipulácii s osobnými údajmi sa podieľali aj ukrajinské osoby“. Údaje, ktoré sa dostali do ukrajinských rúk, podľa Orbánových slov „predstavujú vážne riziko pre národnú bezpečnosť“, a preto nariadil okamžité vyšetrenie prípadu.
Médiá blízke vláde v nedeľu informovali, že na webovej stránke s názvom LeakBase.la bola zverejnená databáza, ktorú možno spojiť so stranou TISZA. Obsahuje mená, e-mailové adresy a ďalšie osobné údaje; podľa provládnych médií databáza mohla uniknúť z mobilnej aplikácie strany TISZA a bola zverejnená na webe 31. októbra.
Predseda strany TISZA Péter Magyar k tejto záležitosti v pondelok ráno uviedol, že nešlo o únik informácií, ale o krádež údajov. Podľa neho sú informačné systémy strany už mesiace terčom útokov, z ktorých väčšinu dokázali odraziť aj napriek tomu, že čelia medzinárodným sieťam, ktorých záujmom je udržať Orbánovu vládu pri moci.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Hľadajú tých ľudí - agentov, politické strany, novinárov, voličov, ktorí im s tým (zmenou vlády v Maďarsku) môžu pomôcť. Očakávajú totiž, že proukrajinská vláda vtiahne Maďarsko do vojny a poskytne Ukrajine väčšiu pomoc ako súčasná maďarská vláda,“ dodal Orbán.
Maďarský ministerský predseda, ktorého má v piatok vo Washingtone prijať americký prezident Donald Trump, podotkol, že nitky prevádzky a správy databázy strany TISZA vedú na Ukrajinu. „Na vývoji tohto systému sa podieľali aj Ukrajinci a existujú aj vývojárske spoločnosti napojené na ukrajinskú vládu. Dokonca aj medzi správcami systému sú takí, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine,“ spresnil Orbán.
Ukrajinci podľa jeho slov majú záujem presvedčiť Maďarov, aby im poskytli vojakov, zbrane, peniaze a aby ich pustili do EÚ, takže zhromažďujú údaje a mená tých, ktorých chcú neskôr ovplyvniť, napríklad vo voľbách.
Orbán v pondelok nariadil okamžité prešetrenie údajného úniku osobných údajov z databázy strany TISZA. „Maďarským verejným životom otriasol vážny škandál. Do online priestoru unikli osobné údaje 200.000 našich spoluobčanov, a to bez ich súhlasu. Nateraz s istotou vieme toľko, že tieto údaje zhromažďovala strana TISZA,“ napísal Orbán na Facebooku.
Premiér informoval, že zvolal členov vlády zodpovedných za národnú bezpečnosť a na základe analýzy databázy zistili, že „na manipulácii s osobnými údajmi sa podieľali aj ukrajinské osoby“. Údaje, ktoré sa dostali do ukrajinských rúk, podľa Orbánových slov „predstavujú vážne riziko pre národnú bezpečnosť“, a preto nariadil okamžité vyšetrenie prípadu.
Médiá blízke vláde v nedeľu informovali, že na webovej stránke s názvom LeakBase.la bola zverejnená databáza, ktorú možno spojiť so stranou TISZA. Obsahuje mená, e-mailové adresy a ďalšie osobné údaje; podľa provládnych médií databáza mohla uniknúť z mobilnej aplikácie strany TISZA a bola zverejnená na webe 31. októbra.
Predseda strany TISZA Péter Magyar k tejto záležitosti v pondelok ráno uviedol, že nešlo o únik informácií, ale o krádež údajov. Podľa neho sú informačné systémy strany už mesiace terčom útokov, z ktorých väčšinu dokázali odraziť aj napriek tomu, že čelia medzinárodným sieťam, ktorých záujmom je udržať Orbánovu vládu pri moci.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)