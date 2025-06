Orbán zablahoželal Nawrockému, očakáva spoluprácu na posilnení V4

Budapešť/Varšava 2. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na platforme X v pondelok zablahoželal Karolovi Nawrockému k zvoleniu za prezidenta Poľskej republiky a vyjadril nádej, že s ním bude spolupracovať na posilnení zoskupenia Vyšehradskej štvorky. Informujú spravodajcovia TASR v Budapešti a vo Varšave.



„Aké vzrušenie! Gratulujeme prezidentovi Nawrockému k fantastickému víťazstvu v poľských prezidentských voľbách. Tešíme sa na spoločnú prácu na posilnení vyšehradskej spolupráce,“ napísal maďarský premiér.



Orbán vyjadril Nawrockému podporu koncom mája na konferencii konzervatívcov CPAC, ktorá sa konala v Budapešti.



Podľa maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa je Nawrockého úspech v prezidentských voľbách víťazstvom vlastencov v Poľsku. Uviedol to v pondelkovom príspevku na Facebooku, v ktorom zároveň Nawrockému zagratuloval.



Kandidát opozície Nawrocki zvíťazil v prezidentských voľbách v Poľsku so ziskom 50,89 percenta hlasov. Oznámila to v pondelok štátna volebná komisia po sčítaní všetkých hlasov. Nawrocki porazil svojho súpera Rafala Trzaskowského, ktorý získal 49,11 percenta hlasov. Volebná účasť v druhom kole dosiahla 71,63 percenta.











(spravodajcovia TASR Ladislav Vallach a Slavomír Gregorík)