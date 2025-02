Orbán: Začali sa prípravy na mierové rozhovory medzi Ruskom a USA

Budapešť 17. februára (TASR) - Začali sa prípravné rokovania na mierové rozhovory medzi Rusmi a Američanmi, prezidenti týchto krajín už spolu telefonovali. Pripomenul to v pondelok vo videozázname zverejnenom na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán s poznámkou, že mier prinesie aj ekonomické výhody, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ceny plynu už klesli o desať percent a posilňuje aj forint," povedal Orbán, podľa ktorého pri pozitívnom vývoji situácie je len otázkou času, kedy kurz eura klesne pod hranicu 400 forintov za euro.



"Preto sme spustili v uplynulých troch rokoch mierovú misiu, preto sme zotrvali v presadzovaní mieru. Ak to bude takto ďalej pokračovať, tak všetci uvidia, že mier môže priniesť Maďarsku aj ekonomické výhody," podčiarkol Orbán.



Rokovania ruskej a americkej delegácie, ktoré majú v Saudskej Arábii prediskutovať možnú dohodu o ukončení vojny na Ukrajine a pripraviť summit Trump-Putin, by sa mohli začať v utorok. S odvolaním sa na americké a ruské médiá o tom v pondelok informovala britská stanica BBC a americká spravodajská televízia CNN.



Avizované stretnutie sa udeje necelý týždeň po telefonáte Trumpa a Putina. Podľa stanice BBC schôdzka vyvolala veľké znepokojenie ukrajinskej vlády, ale aj jej spojencov zo Západu, ktorí sa obávajú americko-ruskej dohody uzavretej bez Ukrajiny a Európy.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)