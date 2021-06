Orbán: Zákon proti pedofílii nie je homofóbny, vzťahuje sa iba na deti

Budapešť 18. júna (TASR) - Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil v utorok, nie je homofóbny, pretože sa týka iba ochrany detí. Vyhlásil to v piatok predseda vlády Viktor Orbán v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió a dodal, že do života dospelých tento zákon nezasahuje.



Premiér pripomenul, že právna norma sa nevzťahuje na ľudí vo veku nad 18 rokov, a zdôraznil, že deti však treba chrániť. "Výchova detí je výhradným právom rodičov, nikto im toto právo nemôže uprieť. Nemôže sa stať, že akákoľvek inštitúcia bude deti vychovávať v rozpore s predstavami rodičov. Práva rodičov si musí ctiť aj vláda," podčiarkol Orbán.



Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová vyjadrila v stredu večer na Twitteri veľké znepokojenie z nového maďarského zákona, ktorý zakazuje robiť medzi deťmi a mládežou osvetu o LGBTQ problematike.



"Verím v Európu, ktorá rôznorodosť prijíma, a nie v Európu, ktorá ju pred deťmi ukrýva," napísala na sociálnej sieti. Ďalej uviedla, že "nikto by nemal byť diskriminovaný na základe sexuálnej orientácie". "Posudzujeme, či (tento zákon) porušuje príslušnú legislatívu EÚ," dodala v tejto súvislosti.



Maďarský parlament v utorok schválil vládny návrh zákona o ochrane pred pedofíliou, ktorý bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



Krok pravicovej vlády premiéra Viktora Orbána kritizovali i Spojené štáty a proti tomuto zákonu zorganizovali v Budapešti utorok a v stredu protestné zhromaždenia pred parlamentom i sídlom úradu prezidenta viaceré ľudskoprávne organizácie, ako Amnesty International, Maďarský helsinský výbor či Budapest Pride.



