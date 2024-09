Orbán: Záplavová vlna na Dunaji môže opustiť Maďarsko už v utorok

Budapešť 22. septembra (TASR) - Záplavová vlna na Dunaji môže opustiť územie Maďarska už v utorok, o dva dni skôr, než naznačovali predpovede. Vyhlásil to v nedeľu po rokovaní protipovodňovej operatívnej skupiny predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Zdôraznil však, že disciplínu a pozornosť na hrádzach bude treba naďalej udržiavať. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér spresnil, že Dunaj aktuálne kulminuje pri meste Dunaföldvár, 90 kilometrov južne od hlavného mesta. Už v pondelok bude podľa jeho slov možné na viacerých úsekoch rieky zrušiť tretí stupeň povodňovej pohotovosti.



Hrádzu v ústí Mošonského Dunaja otvorili v sobotu popoludní, takže Mošonský Dunaj začal ustupovať. Podľa Orbána to znamená, že mesto Győr už nie je v ohrození.



Počet ľudí nasadených do protipovodňovej ochrany postupne klesá. Kým v sobotu pracovalo 5344 profesionálov, v nedeľu ich bude potrebných už len 5025. Dobrovoľníkov bolo v sobotu 1286, v nedeľu sa očakáva, že ich bude stačiť 324, uzavrel premiér.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)