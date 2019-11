Záujmy Maďarov v Karpatskom oblúku by mali presadzovať maďarské strany

Budapešť 15. novembra (TASR) - Záujmy Maďarov žijúcich v krajinách Karpatského oblúka by mali presadzovať čisto maďarské strany. Na XVIII. plenárnom zasadnutí Stálej maďarskej konferencie (MÁÉRT) v Budapešti to v piatok vyhlásil predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Premiér sa v otváracom prejave schôdzky venoval nutnosti existencie maďarských etnických strán, rozvoju regiónov okolitých krajín, v ktorých žije maďarská menšina, ale aj ochrane a zachovaniu identity maďarských spoločenstiev. Uviedol to premiérov hovorca Bertalan Havasi, ktorého citovala agentúra MTI.



Predseda maďarskej vlády podotkol, že po diskusiách a pokusoch z uplynulých rokov sa jednoznačne preukázalo, že záujmy Maďarov v susedných krajinách dokážu patrične presadzovať iba etnicky čisté strany, a nie strany zmiešané.



Orbán v mene svojej vlády ubezpečil prítomných predstaviteľov organizácií zahraničných Maďarov, že môžu rátať s podporou. Zdôraznil, že okrem politickej spolupráce maďarský kabinet venuje čoraz väčšiu pozornosť programom rozvoja oblastí okolitých krajín, v ktorých žijú Maďari. Tieto programy budú podľa jeho slov prospešné pre Maďarsko aj pre dané štáty, pre ich väčšinové obyvateľstvo i pre maďarskú menšinu.



"Našich susedov musíme presvedčiť, že národné a hospodárske posilnenie Maďarska nie je pre nich hrozbou, ale práve naopak, možnosť aj pre ich rozvoj a pre posilnenie významu strednej Európy v rámci Európskej únie," zdôraznil premiér.



Maďarsko-maďarský summit MÁÉRT vznikol 20. februára 1999. Vláda premiéra Ferenca Gyurcsánya prerušila v roku 2004 sériu jeho zasadnutí a hľadala iné formy konzultácií maďarskej vlády s organizáciami zahraničných Maďarov.



Konferencia MÁÉRT napokon po šesťročnej pauze pokračuje zasadaniami od roku 2010. Jej členom zo Slovenska je Strana maďarskej komunity (SMK), nie však slovensko-maďarská strana Most-Híd.