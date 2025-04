Orbán zdôvodnil, prečo Maďarsko ukončilo členstvo v ICC

Budapešť 4. apríla (TASR) - Globálna mocenská elita sa obrátila proti suverénnym národným štátom a mnohé medzinárodné orgány expandujú nad rámec svojich právomocí. Aj to sú dôvody zmien, ktoré nastali v uplynulom štvrťstoročí na Medzinárodnom trestnom súde (ICC), Maďarsko kvôli nim vo štvrtok ohlásilo ukončenie členstva v ICC. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to uviedol predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér povedal, že 25 rokov je dlhá doba a od založenia ICC nastali vážne zmeny, ktoré sú podľa jeho názoru politicky motivované. Pripomenul, že niektoré krajiny nikdy neboli členmi ICC, ako napríklad USA, Čína či Turecko, teda nie všetky krajiny sveta sa usilovali stať členmi.



"Keď sme vstúpili, pôvodným plánom bolo, aby Maďarsko zaujalo svoje miesto po komunizme v novom svete, a to vo svete už bez Sovietskeho zväzu. Stavali sme sa však k tomu vždy iba vlažne," dodal. Poznamenal, že maďarský parlament nikdy nepotvrdil štatút ICC, preto sa dokument nestal súčasťou maďarského práva.



Maďarská vláda sa rozhodla ukončiť členstvo v ICC a vo štvrtok to potvrdil šéf úradu vlády Gergely Gulyás. V ten istý deň do Maďarska pricestoval izraelský premiér Benjamin Netanjahu, na ktorého ICC vydal zatykač.



Gulyás uviedol, že Maďarsko začne procedúru ukončenia členstva ešte v priebehu štvrtka v súlade s „ústavným a medzinárodnoprávnym rámcom“.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)