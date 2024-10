Orbán: Zelenského mierový plán je viac než desivý

Budapešť/Brusel 17. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pred štvrtkovým summitom Európskej únie v Bruseli ostro kritizoval tzv. víťazný plán ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V statuse zverejnenom na Facebooku ho označil za "viac než desivý," informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"To, čo včera načrtol v ukrajinskom parlamente, je viac než desivé. Som jedným z tých, ktorí naliehajú na Európsku úniu, aby zmenila svoju súčasnú stratégiu. Únia vstúpila do tejto vojny so zle organizovanou, zle vykonanou a zle vypočítanou stratégiou, za ktorú je v prvom rade zodpovedná predsedníčka Európskej komisie (Ursula von der Leyenová). Túto vojnu prehrávame, takže stratégia nefunguje. Treba ju zmeniť!" napísal.



Orbán dodal, že to neznamená, že sú potrebné nebezpečnejšie zbrane a rakety s dlhým doletom, ale že namiesto vojnovej stratégie treba prejsť na mierovú stratégiu.



"Potrebujeme prímerie a mierové rozhovory! Dnes budem tiež naliehať, aby nemecká kancelárka a francúzsky prezident začali v mene celej Európskej únie čo najskôr rokovať s Rusmi, aby sme našli východisko z tejto situácie," uzavrel maďarský ministerský predseda.



Cieľom Zelenského plánu, ktorý má predstaviť aj v Bruseli, je posilniť pozíciu Ukrajiny dostatočne na to, aby sa skončila vojna s Ruskom. Ak sa podľa neho plán uskutoční teraz, koniec vojny bude možné dosiahnuť najneskôr v budúcom roku. Jedným z bodov plánu je aj pozvánka do NATO.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)