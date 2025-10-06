< sekcia Zahraničie
Orbán: Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania
Maďarský premiér podčiarkol, že v zmysle Zmluvy o EÚ o členstve rozhodujú členské štáty.
Autor TASR
Budapešť 6. október (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť používa obvyklú taktiku morálneho vydierania, aby prinútil krajiny podporovať jeho vojnové úsilie. Uviedol to v pondelok na sociálnych sieťach predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na Zelenského vyhlásenie na platforme X, podľa ktorého sa jeho krajina stane členom Európskej únie s maďarským premiérom alebo bez neho. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Maďarský premiér je jediný, kto tento proces spomaľuje, ale tento proces je nezvratný,“ napísal Zelenskyj.
„Vážený pán prezident! Pri všetkej úcte, Maďarsko nemá morálnu povinnosť podporovať vstup Ukrajiny do EÚ,“ reagoval Orbán. Dodal, že žiadna krajina si vydieraním nevynútila vstup do EÚ, a že sa tak nestane ani teraz.
Maďarský premiér podčiarkol, že v zmysle Zmluvy o EÚ o členstve rozhodujú členské štáty a pripomenul, že maďarský ľud rozhodol drvivou väčšinou proti členstvu Ukrajiny v EÚ na jar vo vládnom prieskume verejnej mienky Voks2025. Server 24.hu pripomenul, že na prieskume v desaťmiliónovom Maďarsku sa zúčastnilo 2,2 milióna ľudí a 95 percent respondentov odmietlo vstup Ukrajiny do EÚ.
„Ak to chcete zmeniť, mediálna kampaň proti Maďarsku pravdepodobne nebude najlepší spôsob, ako si zaobstarať priateľov,“ odkázal Orbán ukrajinskému prezidentovi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
