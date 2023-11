Orbán žiada Michela o strategickú diskusiu k politike voči Ukrajine

Budapešť 22. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán listom vyzval predsedu Európskej rady Charlesa Michela, aby zvolal "strategickú diskusiu" k prehodnoteniu politiky Bruselu v otázke Ukrajiny. S odvolaním sa na newsletter týždenníka Politico to v stredu uviedol server rtl.hu, podľa ktorého Orbán podčiarkol, že ak k tejto diskusii nedôjde, tak bude mariť rokovania týkajúce sa pomoci Kyjevu. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán v liste Michelovi uviedol, že nie je možné rozhodnúť o začatí prístupových rokovaní Ukrajiny, o ďalšej finančnej pomoci Kyjevu a ani o prípadných nových sankciách voči Rusku bez toho, aby sa lídri bloku dohodli na usporiadaní "strategickej diskusie".



Maďarský premiér položil otázku, či by stálo za to ďalej poskytovať podporu Ukrajine zo strany EÚ, ak sa Washington rozhodne svoju pomoc obmedziť. "Môžeme si byť istí ďalšou podporou zo strany Spojených štátov? Ako postavíme európsku obrannú architektúru po vojne?" pýta sa maďarský premiér.



Nemenovaný diplomat EÚ pre Politico uviedol, že Orbán podkopáva všetky druhy rozhodnutí týkajúcich sa Ukrajiny hrozbou veta. Podľa diplomata je zvláštne, ak Orbán tvrdí, že v súčasnosti sa v EÚ nevedú strategické diskusie o Ukrajine, keďže takéto projekty existujú.