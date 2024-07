Orbán žiadal Erdogana o podporu svojej mierovej misie o Ukrajine

Budapešť 10. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán rokoval v utorok vo Washingtone s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom o mierovej misii Maďarska súvisiacej s konfliktom na Ukrajine. Oznámil to Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry MTI.



Orbán tureckého lídra požiadal, aby podporil maďarskú mierovú misiu, pričom poukázal na to, že Turecko je zatiaľ jedinou krajinou, ktorá bola úspešná ako sprostredkovateľ v rusko-ukrajinskej vojne, povedal Havasi.



Vo Washingtone sa v týchto dňoch koná summit lídrov NATO, na ktorom sa obaja lídri účastnia.



Maďarsko prevzala 1. júla predsedníctvo v Rade EÚ. Orbán deň na to vycestoval najskôr na Ukrajinu, kde sa stretol s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Išlo o Orbánovu prvú návštevu Ukrajiny od začiatku ruskej invázie vo februári 2022.



V piatok potom pricestoval do Moskvy, kde absolvoval stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Jeho cestu do Ruska skritizovali viacerí európski predstavitelia, pričom predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že maďarské rotujúce predsedníctvo nemá mandát rokovať s Ruskom v mene EÚ a bez Ukrajiny nemôžu prebiehať žiadne diskusie o nej.



Z Moskvy zamieril Orbán do Číny, pričom svoju cestu do Pekingu označil za "mierovú misiu 3.0".