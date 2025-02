Orbán: Žiadna z podmienok členstva Ukrajiny v EÚ dnes nie je splnená

Budapešť 24. februára (TASR) - Členstvo Ukrajiny v Európskej únii je európskou záležitosťou, pričom bez rozhodnutia Maďarov Ukrajina do Únie nevstúpi. Povedal to v pondelok v úvode jarnej schôdze parlamentu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nie sú dané žiadne podmienky na členstvo, teraz by to zničilo maďarských roľníkov a dokonca aj maďarské národné hospodárstvo," podčiarkol Orbán.



"Americké voľby rozhodli, že Ukrajina nebude členom NATO, ale ďalší osud Ukrajiny je dôležitý aj z hľadiska bezpečnosti Maďarska. To sa bude riešiť vo vyjednávaní o prímerí a v mierových rokovaniach," povedal premiér.



Mierová zmluva musí podľa neho zaručiť bezpečnosť Maďarska a členských štátov NATO. "Podľa toho sa musí upraviť aj štatút Ukrajiny, ktorá sa opäť stáva konfliktnou zónou. Zdá sa, že o tom však primárne nebudú rozhodovať Európania," dodal Orbán.