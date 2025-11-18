< sekcia Zahraničie
Orbán: Žiadosť eurokomisie o viac peňazí pre Ukrajinu je absurdná
Brusel by podľa neho mal nariadiť kontrolu toku finančných zdrojov, prípadne pozastaviť ďalšie platby, a nie posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze.
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán ostro kritizoval mimoriadnu výzvu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, v ktorej Komisia žiada od členských štátov Európskej únie viac financií na podporu Ukrajiny. Premiér výzvu v príspevku na Facebooku v utorok označil za absurdnú, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Orbána je absurdné, že „Brusel, hoci existuje podozrenie z vojnovej mafie na Ukrajine, žiada o dodatočné finančné prostriedky“. „Je to ako keby ste sa snažili odnaučiť alkoholika piť tým, že mu pošlete ďalší kartón vodky,“ vyhlásil maďarský premiér.
Brusel by podľa neho mal nariadiť kontrolu toku finančných zdrojov, prípadne pozastaviť ďalšie platby, a nie posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze.
Premiér oznámil, že v tejto súvislosti zvolal poradu za účasti šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása, ministra národného hospodárstva Mártona Nagya, šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa aj politického riaditeľa úradu predsedu vlády Balázsa Orbána, a že v stredu slušným listom odpovie predsedníčke EK.
Predsedníčka EK v pléne Európskeho parlamentu (EP) 13. novembra v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine. Zdôraznila, že Komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce dva roky, k čomu sa na októbrovom summite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila takzvanú reparačnú pôžičku financovanú zo zmrazených ruských aktív.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa Orbána je absurdné, že „Brusel, hoci existuje podozrenie z vojnovej mafie na Ukrajine, žiada o dodatočné finančné prostriedky“. „Je to ako keby ste sa snažili odnaučiť alkoholika piť tým, že mu pošlete ďalší kartón vodky,“ vyhlásil maďarský premiér.
Brusel by podľa neho mal nariadiť kontrolu toku finančných zdrojov, prípadne pozastaviť ďalšie platby, a nie posielať na Ukrajinu ďalšie peniaze.
Premiér oznámil, že v tejto súvislosti zvolal poradu za účasti šéfa úradu vlády Gergelya Gulyása, ministra národného hospodárstva Mártona Nagya, šéfa diplomacie Pétera Szijjártóa aj politického riaditeľa úradu predsedu vlády Balázsa Orbána, a že v stredu slušným listom odpovie predsedníčke EK.
Predsedníčka EK v pléne Európskeho parlamentu (EP) 13. novembra v Bruseli vyhlásila, že je nevyhnutné dostať ruského prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu a ukončiť vojnu na Ukrajine. Zdôraznila, že Komisia pracuje na možnostiach, ako pokryť finančné potreby Kyjeva na nasledujúce dva roky, k čomu sa na októbrovom summite EÚ prihlásili aj lídri členských štátov. Ako najefektívnejšie riešenie opäť označila takzvanú reparačnú pôžičku financovanú zo zmrazených ruských aktív.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)