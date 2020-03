Orbán zverejnil ekonomické opatrenia na zmiernenie krízovej situácie

Budapešť 18. marca (TASR) - Maďarská vláda prijala v stredu hospodárske opatrenia, ktorých cieľom je v krízovej epidemiologickej situácii pripraviť naštartovanie ekonomiky a chrániť pracovné miesta. Podľa internetového vydania denníka Magyar Hírlap to počas prestávky rokovania svojho kabinetu oznámil v Budapešti premiér Viktor Orbán.



Predseda vlády podotkol, že v prvých siedmich dňoch stavu núdze vyhláseného v Maďarsku pre hrozbu šírenia nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2 krízový štáb riešil zdravotnícke a epidemiologické opatrenia, teraz ale prišla chvíľa, keď vláda spravila krok dopredu a zaoberala sa už aj ekonomickými súvislosťami danej situácie.



Vláda okrem iného rozhodla, že súkromné osoby o podnikatelia budú mať pozastavené splácanie úverov do konca tohto roka. Odvetvia, ktoré sa dostanú vplyvom epidemiologickej krízy do problémov, dostanú úľavy vo forme čiastočného či úplného odpustenia odvodov.



Podľa Orbána ide o prvé opatrenia, ktoré kabinet spresní vo štvrtok a po ktorých budú nasledovať aj ďalšie.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach