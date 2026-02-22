< sekcia Zahraničie
Orbán zvolal Radu energetickej bezpečnosti
Autor TASR
Budapešť 22. februára (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v nedeľu zvolal Radu pre energetickú bezpečnosť. Najdôležitejšou témou stretnutia je koordinácia krokov v dôsledku ukrajinského „energetického vydierania“. S odvolaním sa na server infostart.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Na stretnutí sa zúčastnia okrem Orbána minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, minister energetiky Csaba Lantos, politický riaditeľ úradu vlády Balázs Orbán, hlavný poradca predsedu vlády pre národnú bezpečnosť Marcell Bíró, generálny riaditeľ spoločnosti pre elektrizačnú prenosovú sústavu MAVIR Ferenc Szarvas, generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi, generálny riaditeľ elektrárenskej spoločnosti MVM Károly Mátrai a štátny tajomník kancelárie predsedu vlády János Máté.
V piatok večer na sociálnej sieti X Orbán a Péter Szijjártó oznámili že Maďarsko bude blokovať pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba.
„Pokiaľ Ukrajina blokuje ropovod Družba, Maďarsko bude blokovať ukrajinskú vojnovú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Nenecháme sa vydierať,“ napísal Orbán.
Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom má byť ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.
Orbán a slovenský premiér Robert Fico upodozrievajú Kyjev z politického „vydierania“ Maďarska, ktoré sa stavia proti vstupu Ukrajiny do EÚ. Slovenská vláda pritom v stredu vyhlásila stav ropnej núdze a pohrozila odvetnými opatreniami, ak sa tranzit neobnoví, pripomína agentúra AFP.
