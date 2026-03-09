Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. marec 2026Meniny má Františka
< sekcia Zahraničie

Orbán zvolal radu pre obranu a energetickú bezpečnosť

.
Na snímke Viktor Orban. Foto: TASR/AP

Server 24.hu poukázal na to, že premiér zverejnil príspevok krátko po tom, čo Péter Magyar požadoval okamžitý zásah vlády na trhu s pohonnými látkami.

Autor TASR
,aktualizované 
Budapešť 9. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zvolal v pondelok radu pre obranu a energetickú bezpečnosť. Uviedol to s odvolaním sa na príspevok premiéra na Facebooku server 24.hu, ktorý upozornil na skutočnosť, že na niektorých čerpacích staniciach už počas víkendu zaviedli obmedzenia v nákupe pohonných látok, pričom na viacerých už minulý piatok došla nafta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Explózia cien ropy. Príčinou je ukrajinská ropná blokáda a situácia na Blízkom východe. Pre nás je energetická bezpečnosť Maďarska na prvom mieste. Zvolal som radu pre obranu a energetickú bezpečnosť. Čoskoro podám správu,“ napísal Orbán na Facebooku.

Server 24.hu poukázal na to, že premiér zverejnil príspevok krátko po tom, čo predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar požadoval okamžitý zásah vlády na trhu s pohonnými látkami.

Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po zasadnutí rady na Facebooku zverejnil príspevok, v ktorom povedal, že Európska únia musí podniknúť okamžité kroky, aby zabránila dramatickému nárastu cien v Európe a musí okamžite zrušiť zákaz dovozu ruských energetických zdrojov.

„Ak Brusel nezruší zákaz dovozu ruskej ropy a plynu, ak nezruší sankcie, zasadí to európskej ekonomike mimoriadne hlbokú ranu, lebo ceny energií rastú, a s rastúcimi cenami energií rastú všetky ceny,“ dodal Szijjártó.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch