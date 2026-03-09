< sekcia Zahraničie
Orbán zvolal radu pre obranu a energetickú bezpečnosť
Budapešť 9. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zvolal v pondelok radu pre obranu a energetickú bezpečnosť. Uviedol to s odvolaním sa na príspevok premiéra na Facebooku server 24.hu, ktorý upozornil na skutočnosť, že na niektorých čerpacích staniciach už počas víkendu zaviedli obmedzenia v nákupe pohonných látok, pričom na viacerých už minulý piatok došla nafta, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Explózia cien ropy. Príčinou je ukrajinská ropná blokáda a situácia na Blízkom východe. Pre nás je energetická bezpečnosť Maďarska na prvom mieste. Zvolal som radu pre obranu a energetickú bezpečnosť. Čoskoro podám správu,“ napísal Orbán na Facebooku.
Server 24.hu poukázal na to, že premiér zverejnil príspevok krátko po tom, čo predseda mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Péter Magyar požadoval okamžitý zásah vlády na trhu s pohonnými látkami.
Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó po zasadnutí rady na Facebooku zverejnil príspevok, v ktorom povedal, že Európska únia musí podniknúť okamžité kroky, aby zabránila dramatickému nárastu cien v Európe a musí okamžite zrušiť zákaz dovozu ruských energetických zdrojov.
„Ak Brusel nezruší zákaz dovozu ruskej ropy a plynu, ak nezruší sankcie, zasadí to európskej ekonomike mimoriadne hlbokú ranu, lebo ceny energií rastú, a s rastúcimi cenami energií rastú všetky ceny,“ dodal Szijjártó.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
