Orbána za šál s Veľkým Uhorskom kritizovali už i Ukrajina a Chorvátsko

Budapešť 22. novembra (TASR) - Predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána za pózovanie so šálom s mapou veľkého Uhorska kritizovalo po Rumunsku už aj Chorvátsko a Ukrajina. Upozorňuje na to webová stránka komerčnej televízie ATV, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Čo sa týka šálov, tie som nevidel a nechcem riešiť cudzie šály. Čo sa však týka územných nárokov voči Chorvátsku kohokoľvek, vrátane Maďarska, tieto sú pre nás absolútne neprijateľné, to pre nás nie je právo slobodnej voľby," vyhlásil chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.



Kyjev si predvolal v tejto záležitosti maďarského veľvyslanca na Ukrajine. "Šírenie revizionistických myšlienok v Maďarsku neprispieva k rozvoju ukrajinsko-maďarských vzťahov," napísal na sociálnej sieti hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.



"Futbal nie je politika. Neviďme niečo, čo neexistuje! Maďarský národný tím je tímom všetkých Maďarov, nech žijú kdekoľvek," reagoval na kritiku Orbán na Facebooku.



Predseda maďarskej vlády sa s uvedeným šálom na krku objavil na videozázname po nedeľňajšom futbalovom zápase maďarskej reprezentácie proti Grécku, kde sa lúčil s odchádzajúcim rekordným 109-násobným futbalovým reprezentantom Balázsom Dzsudzsákom.



Veľké Uhorsko zahŕňa okrem samotného súčasného Maďarska aj časti území Srbska a Ukrajiny, ale aj časti členských krajín Európskej únie Slovenska, Rakúska, Chorvátska a Rumunska.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)