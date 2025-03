Orbán:Bolo by dobré, keby sa Zelenskyj zhodol s Trumpom v otázke mieru

Budapešť 1. marca (TASR) - Bolo by dobré, keby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zhodol s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v otázke mieru. Povedal to v sobotu pre maďarskú komerčnú televíziu TV2 predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán takto reagoval na piatkovú slovnú roztržku a predčasné ukončenie rokovaní medzi Zelenským a Trumpom v Bielom dome, čo označil za zlú správu.



Ako doplnil, podobný konflikt už zažil, avšak za zatvorenými dverami. "Nebolo to síce s americkým prezidentom a stalo sa to v Bruseli," pripomenul. Ak však takáto situácia nastane pred kamerami, tak každý podľa neho vníma, že niečo nie je v poriadku. "V hre je budúcnosť a vojna. Ide o mier týkajúci sa Európy i Maďarska," podotkol Orbán.



Trump vopred povedal, že chce mier, no ukrajinský prezident nesúhlasí s jeho podmienkami a neprijíma ich, aj keď je Ukrajina v kríže, tvrdil Orbán. "Európa stála pri Zelenskom, pretože chce vojnu, ktorá však berie peniaze aj Maďarom," dodal Orbán.



Zelenskyj v piatok predčasne odišiel z rokovania s Trumpom, ktorý napísal, že ukrajinský prezident nie je pripravený na mier. Predchádzala tomu ostrá výmena názorov medzi oboma lídrami v Oválnej pracovni Bieleho domu, kde Trump Zelenského obvinil, že nie je dostatočne vďačný za americkú podporu, a na ukrajinského lídra zvyšoval hlas. Zelenskému tiež povedal, že "hazarduje s treťou svetovou vojnou".



Orbán v sobotu vyzval EÚ, aby začala priame rokovania s Ruskom zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine. Naznačil tiež, že bude proti prijatiu spoločného stanoviska o konflikte na nadchádzajúcom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady, ktoré sa uskutoční 6. marca.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)