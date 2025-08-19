Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán:Hrozbu tretej svetovej vojny zníži iba schôdzka Trumpa s Putinom

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Autor TASR
Budapešť 19. augusta (TASR) - Hrozbu tretej svetovej vojny môže znížiť iba ďalšie stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Uviedol to v utorok na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, podľa ktorého koniec vojny na Ukrajine sa dá dosiahnuť iba diplomatickým úsilím, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Maďarsko víta kroky podniknuté v rozhovoroch Trumpa a Putina a podporuje ďalší proces rokovaní, najmä pokiaľ ide o druhé stretnutie Trumpa a Putina,“ napísal Orbán.

Premiér vo svojom príspevku tiež navrhol, aby Brusel inicioval čo najskoršie usporiadanie summitu EÚ - Rusko.

Na rokovaniach vo Washingtone sa v pondelok zúčastnili americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a európski predstavitelia.

Americký prezident ešte pred rokovaniami vyhlásil, že Ukrajina bude musieť Rusku odstúpiť územie. Trump taktiež v minulosti opakovane vylúčil vstup Ukrajiny do NATO, pričom sa v tejto veci postavil na stranu Putina, ktorý potenciálne pripojenie sa Kyjeva k Aliancii odmieta ako bezpečnostnú hrozbu pre Rusko. Európski lídri však uvítali Trumpovo oznámenie, že Spojené štáty sa pridajú k bezpečnostným zárukám Ukrajine.
.

