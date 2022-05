Orbán:Odvrátili sme návrh EK, ktorý by nám zakázal používať ruskú ropu

Budapešť/Brusel 31. mája (TASR) - Podarilo sa odvrátiť návrh Európskej komisie, ktorý by Maďarsku zakázal používať ruskú ropu. Uviedol to v noci na utorok po rokovaní prvého dňa mimoriadneho dvojdňového summitu Európskej únie v Bruseli predseda maďarskej vlády Viktor Orbán na svojom účte na Facebooku. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Predstavitelia členských krajín eurobloku uzavreli na summite kompromisnú dohodu, ktorá zakazuje dovoz ruskej ropy dodávanej tankermi, nie však ropovodom.



"Podarilo sa nám odvrátiť návrh komisie, ktorá by zakázala používať v Maďarsku ruskú ropu. Aj bez toho máme dosť problémov – ceny energií stúpajú, inflácia je vysoká a vďaka sankciám je celá Európa na okraji svetovej ekonomickej krízy. Za takýchto okolností by bolo pre nás neznesiteľné prevádzkovať ekonomiku s drahšou ropou; bola by to akási ekonomická atómová bomba. Tomu sa nám podarilo zabrániť. Dosiahnutá dohoda hovorí o tom, že ekonomika krajín, ktoré dostávajú ropu ropovodom, môžu aj naďalej fungovať ako doposiaľ," spresnil Orbán.



Maďarský ministerský predseda pred summitom hrozil vetovaním predmetnej dohody s odôvodnením, že zastavenie dodávok ruskej ropy by zničilo ekonomiku jeho krajiny. Maďarsko ako vnútrozemský štát dostáva približne 65 percent svojich potrieb ropy cez ruský ropovod Družba.



spravodajca TASR Ladislav Vallach