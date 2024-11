Orbánov kritik Magyar: Fidesz sa obáva volieb 2026

Budapešť 19. novembra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz sa obáva parlamentných volieb v roku 2026. Konštatoval to v utorok na Facebooku predseda mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) a europoslanec za túto stranu Péter Magyar, ktorý je najsilnejším kritikom vlády premiéra Viktora Orbána. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Štátostrana Fidesz, jej predseda a premiér Viktor Orbán opäť organizuje stretnutia s vlastnými priaznivcami v tajnosti na utajenom mieste a v utajenom čase," napísal Magyar. Reagoval na to, že Orbán nečakane vystúpil v pondelok večer v obci Páty v Peštianskej stolici na občianskom fóre propagujúcom vládnu "národnú konzultáciu".



Podľa Magyara Fidesz chce prekresliť volebné obvody a upraviť volebné pravidlá tak, aby mu to vyhovovalo. Na rozdiel od neho jeho strana TISZA každý deň pracuje na tom, aby ponúkla do parlamentných volieb víťazný tím a program.



"Fidesz pácha sériu trestných činov, keď používa na moju diskreditáciu zmanipulované nahrávky. Snaží sa tým odvrátiť pozornosť od toho, že nefunguje štát, že zdravotníctvo a školstvo sa rozpadlo, že sa ľuďom žije každým dňom horšie a že výkonnosť maďarskej ekonomiky neustále klesá," dodal.



Magyar oznámil, že podobne, ako Fidesz, aj jeho strana spustila dotazník s cieľom sociálneho dialógu, v rámci ktorého chce spoločne s občanmi "položiť základné kamene nového Maďarska". Zároveň poďakoval, že formulár strany TISZA vyplnili za jediný deň desaťtisíce Maďarov.



Orbán v pondelok pred svojimi priaznivcami vyhlásil, že ak Fidesz v roku 2026 prehrá parlamentné voľby, Maďarsko stratí všetko. Príde o ochranu rodiny, ochranu pred migrantmi, ekonomickú neutralitu či ochranu pred vysokými nákladmi domácností.



Premiér vyzval občanov na vyplnenie vládneho dotazníka. "Prvým krokom k víťazstvu vo voľbách v roku 2026 sú národné konzultácie," zdôraznil.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)